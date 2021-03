Jennifer Lopez prezentuje wdzięki w mocno wyciętym kostiumie. "Odkryłaś FONTANNĘ MŁODOŚCI" (FOTO)

Mua 52 min. temu zgłoś do moderacji 117 4 Odpowiedz

Powiem tak, wystatczy się dobrze ustawić do zdjęcia i praktycznie każdy może wyglądać korzystnie. Nie zmienia to faktu, że JLo jak na swoje lata wygląda bardzo dobrze. Szczególnie, gdy porównujemy ją do naszych kobiet po 50, mam, koleżanek, do siebie - wtedy wyglada wręcz fenomenalnie. Pamiętajmy jednak, że to są ciągle ćwiczenia, wieczna dieta, dużo wyrzeczeń, a na zdjęciach z plaży (tych gdzie nie pozowala) nadal wyglada...hmm przeciętnie. Podsumowując - tak JLo wyglada korzystnie jak na swój wiek, ale taka specyfika jej pracy, że powinna wygladać dobrze. Mimo wszystko nie uważam, żeby wygladala az tak dobrze, żeby mowić "przecudnie, zjawiskowo" itp. Ładnie pozuje, ogólnie jest ładne i tyle. PS. Co ja robie ze swoim życiem, że piszę rozdział na temat wygladu JLo... Pozdrawiam wszystkich!!!