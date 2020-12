Jennifer Lopez w kraciastych legginsach mknie na siłownię (ZDJĘCIA)

Freak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 52 10 Odpowiedz

K***a! Co za różnica czy sobie wstrzyknęła czy tez nie! Jej ciało-jej sprawa! Ojej... ta czy tamta poprawia urodę, korzysta z zabiegów medycyny estetycznej! Zamiast starzeć się z godnością. Czemu malujcie paznokcie, farbujecie włosy, malujcie się? Po co robicie niezbędna operacje serca? Żeby być zdrowym? Zdrowie ciało to nie wszystko. Potrzebny tez zdrowy umysł, wiec jeśli polepszy to komukolwiek samopoczucie to śmiało.