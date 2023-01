Jeremy Renner pokazał zdjęcie z rehabilitacji: "Te ponad 30 złamanych kości ZROŚNIE SIĘ I WZMOCNI" (FOTO)

Nowy rok rozpoczął się dla Jeremy'ego Rennera niebezpiecznym wypadkiem, w którym amerykański aktor nieomal stracił życie. Gwiazdor filmów Marvela został poszkodowany przez pług śnieżny po tym, jak działająca maszyna jechała bez kierowcy. Odtwórca roli "Hawkeye'a" usiłował odzyskać kontrolę nad pojazdem i na niego wskoczyć, co fatalnie się dla niego skończyło. 52-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym z "tępym urazem klatki piersiowej i urazami ortopedycznymi".

Szczęśliwie, mimo rozległych obrażeń, lekarzom udało się uratować życie Rennera. Po przebyciu dwóch inwazyjnych operacji aktor całą swoją energię poświęcił na to, by jak najszybciej powrócić do zdrowia. Trzy dni po wypadku Jeremy po raz pierwszy zabrał głos po wypadku, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka, przedstawiające jego pokiereszowaną twarz.