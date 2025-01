Jerzy Mielewski ma piękną i sporo młodszą żonę. Wzięli ślub, gdy tylko skończyła 18 lat

Jerzy Mielewski uchodzi za jednego z czołowych dziennikarzy sportowych w kraju. Jego przygoda ze stacją Polsat Sport rozpoczęła się 2002 r. i trwa do dziś. Poza komentowaniem ważnych sportowych wydarzeń i prezentowaniem newsów, Mielewski od lat sprawdza się również jako gospodarz programu "Ninja Warrior Polska".

Co ciekawe, 44-latek początkowo planował karierę jako kierownik produkcji , jednak ostatecznie wylądował przed kamerą. Jak wspominał później w wywiadach, był wówczas "zielony jak szczypiorek". Szybko zorientowano się, że Jerzy świetnie odnajduje się przed kamerą i "rzucono go na głęboką wodę" , powierzając prowadzenie programów na żywo. Praca stała się wówczas całym jego życiem.

Jerzy Mielewski ma piękną i sporo młodszą żonę

Od samego początku wiedziałam, że dam radę! Nawet przez chwilę nie zwątpiłam w siebie, chociaż po czasie wiem, że nic nie wiedziałam. Bycie mamą noworodka (w wieku 18 lat) to nie tylko karmienie, przytulaski i spacery (a tak wtedy myślałam). To ogrom pracy, płaczu, nieprzespanych nocy, odpowiedzialności, cierpliwości i nauka organizacji dnia. Moja młodzieńcza fantazja pomogła mi w tym okresie - pisała Patrycja Mielewska na Instagramie.

Mielewscy raczej unikają rozgłosu i rzadko opowiadają w mediach o prywatnych poczynaniach . Gdy tylko pojawią się razem na salonach, uwaga fotoreporterów skierowana jest właśnie na nich. Choć Jerzy i Patrycja nie zdradzają wielu szczegółów na temat swojego małżeństwa, wiadomo, że połączyła ich miłość do siatkówki .

Sport i rodzina pochłaniają całe moje życie. Bardzo się cieszę, że moja żona też jest pasjonatką sportu, zresztą my poznaliśmy się właśnie przez siatkówkę. Z tego powodu mam też fajnie w domu, czuję pełne zrozumienie, bo cała moja rodzina uwielbia oglądać sport i go uprawiać. A to niewątpliwie mój dodatkowy atut - zdradził Jerzy w rozmowie z Interią Sport.