Jerzy Zelnik szczerze o wysokości swojej emerytury. "Niektórzy mówią, że NIEZŁA"

Emerytury gwiazd to jeden z najbardziej emocjonujących tematów podejmowany przez portale branżowe czy kolorową prasę. Kiedy znane twarze przechodzą na emeryturę, to emocje bardzo często sięgają zenitu, a zwłaszcza, gdy poruszany jest wątek wysokości świadczeń, które na ich konto przelewa ZUS.

Wiele gwiazd otwarcie narzeka, że po latach pracy ich emerytury są zaskakująco niskie czy nieadekwatne do wcześniejszych zarobków. O głodowych świadczeniach można by napisać pracę naukową. Okazuje się jednak, że nie wszystkie gwiazdy przywiązują wagę do wysokości swoich świadczeń. W tym gronie jest m.in. 79-letni Jerzy Zelnik.