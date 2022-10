Jessica Biel i Justin Timberlake świętują 10. rocznicę ślubu! Pokazali PRYWATNE ZDJĘCIA

Elaela 38 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jejku Justin miłość moich młodzieńczych lat 😂😂 cry me a river leciało non stop, uwielbiałam patrzeć jak tańczy a teraz stateczny 40latek jejku kiedy to minęło 😅 po Nim niestety widać bieg czasu za to Jessica jakby czas się dla niej zatrzymał piękna 😍