Jessica Mercedes rozpływa się nad legginsami od Julii Wieniawy: "OPTYCZNIE WYSZCZUPLAJĄ" (FOTO)

Jess i Wieniawa mogą jednak liczyć na siebie w trudnych chwilach. Jeszcze podczas trwania afery metkowej Julia pokazała się w sukience Veclaim. Mercedes natomiast wychwalała tusz od młodszej koleżanki, gdy inni nie byli nim zbytnio zachwyceni. Teraz przyszedł więc czas, by Jessica przetestowała na sobie zestaw do jogi od Julii. Jak można było się spodziewać, "mega jej się spodobał".

Tak wyglądam w staniku i legginsach, noszę rozmiar L. Mega mi się podoba ten look. Fajnie, że te legginsy są w talii wycięte w "V", to fajnie optycznie wyszczupla. Plus też za stanik, trzyma moje piersi w ryzach - rozpływała się.