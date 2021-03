Jessica Mercedes ZDRADZIŁA, ILE WAŻY: "Już NIE MUSZĘ dłużej chudnąć!"

Jessice jednak w jakiś sposób udało się sprawić, że większość szybko zapomniała o jej spektakularnej wpadce. Kiedy afera ucichła, Jemerced (jak sama przyznała) zaczęła przybierać na wadze, co wymknęło się jej nieco spod kontroli. Wraz z początkiem nowego roku Kirschner postanowiła więc ostro wziąć się za siebie. Zaczęła ćwiczyć i zdrowo się odżywiać, co oczywiście na początku dokładnie relacjonowała w mediach społecznościowych.

Ostatnio w temacie odchudzania na profilu Jess zrobiło się niepokojąco cicho. Jak się jednak okazuje, jej fani nie mają się o co martwić, bo szafiarka nie przerwała walki o lepszą wersję samej siebie. We wtorek, po wyznaniu, że "nic jej się nie chce", oznajmiła, że już jest... po treningu.

Ćwiczę codziennie o 8, ale przestałam wam to wrzucać, bo niektóre z was do mnie pisały, że to jest irytujące, a nie motywujące i mam być w modzie. No to wam nie pokazuję całej mojej drogi dbania o siebie i swoje ciało - wyznaje i zapewnia: