SZCZERY DO BÓLU Jez z "Warsaw Shore" oznajmia: "Szukam kobiety na noc, może na dwie"

Jez to najnowszy nabytek warszawskiej ekipy imprezowiczów. Jeremiasz Szmigiel przez kilka lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, jednak do powrotu do ojczyzny skłonił go udział w "Warsaw Shore". Skromnie przyznał, że jest idealnym uczestnikiem programu, ponieważ specjalizuje się w rozkręcaniu imprez i dobrej zabawy.