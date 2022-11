Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie w CZARNYCH włosach (FOTO)

Joanna Koroniewska wciąż kojarzona jest w dużej mierze z rolą Małgosi w "M jak miłość". Choć aktorka nie gra w produkcji od dobrych kilku lat, to niektórym wciąż trudno jest pogodzić się z jej absencją w kultowym serialu. Żona Macieja Dowbora spełnia się teraz w roli mamy oraz pełnoetatowej influencerki, nagrywając na Instagramie sporo filmików.

To farbować się na czarno czy nie? Bo zdania były podzielone! Piszecie, że przypominam tu Morticię Addams… - napisała pod zdjęciem, przywołując postać z "Rodziny Addamsów".

Z odpowiedzią pospieszył oczywiście Maciej Dowbor, który napisał: No czarna to taka trochę obca jesteś… zawsze to jakieś urozmaicenie.