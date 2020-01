Joanna Krupa rozpływa się nad Ashą-Leigh i jej przyjaciółką Wyderką. Fani: "Mała ma Twoje usta" (FOTO)

Na początku listopada Joanna Krupa po raz pierwszy została mamą. To wówczas na świat przyszła jej córka, Asha-Leigh . Odkąd dziewczynka pojawiła się w życiu celebrytki, Krupa niemal zwariowała na jej punkcie. A świadczy o tym najlepiej jej instagramowy profil, którey wręcz kipi od zdjęć Ashy-Leigh, a przy okazji też od sponsorowanych postów o tematyce parentingowej (rzecz jasna).

Joanna w przeciwieństwie do większości polskich celebrytek nie ma więc zamiaru ukrywać twarzy swojego dziecka. I raczej to już się nie zmieni, gdyż sądząc po częstotliwości publikacji zdjęć Ashy-Leigh, zachwycanie się córką sprawia Krupie niebywałą radość. Co istotne, jej fanom również. Gdy bowiem teraz "Dżoana" znów pochwaliła spontaniczną sesją z Ashą, internauci nie szczędzili pod ich adresem komplementów.