Joanna Moro w wyciętym kostiumie kąpielowym wskoczyła do wanny z lodem przed studiem "DDTVN"

Aktorka jest fanką morsowania, co regularnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Joanna z entuzjazmem podchodzi do tej aktywności, traktując ją jako trening fizyczny i mentalny, a także sposób na energetyczne przetrwanie zimy. Z okazji swoich 40. urodzin Joanna Moro zdecydowała się na nietypowy sposób świętowania - morsowanie nad Wisłą. Z samego rana zanurzyła się w rzece w towarzystwie pracowników "Pytanie na Śniadanie", co stało się dla niej niezapomnianym momentem.