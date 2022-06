Joanna Przetakiewicz lansuje się z książką po drodze do bentleya za 1,7 MILIONA ZŁOTYCH. Oczytana? (ZDJĘCIA)

NipiesNiwydra 1 godz. temu zgłoś do moderacji 38 8 Odpowiedz

Pudelowicze, mam do Was ogromną prośbę. Z racji tego, że na forum można spotkać wiele fajnych, dobrych i budujących wypowiedzi, dzielicie się swoimi pięknymi historiami, nawet tymi bardzo intymnymi, można spotkać niemalże cały przekrój społeczeństwa w tym ludzi (chociaż to trochę dziwne, że na portalu plotkarskim😉) inteligentnych, którzy mają różne spostrzeżenia na temat rozwoju osobistego, zawodowego, więc liczę zatem na jakieś dobre "polecajki". Chciałabym zmienić pracę, tylko do tego potrzebuje podszlifować angielski. W 2006 zdawałam maturę rozszerzoną, z całkiem dobrym rezultatem, jednak po tym niewiele już zostalo. Co prawda wiele rozumiem, gorzej z mówieniem, z tym jest największy problem, już nie chodzi o samo przełamanie się do konwersacji, ale brakuje mi słówek, prostych "codziennych" sformułowań. Pracuje w branży IT, ale nie jestem techniczna, jestem pomiędzy produkcją oprogramowania, a Klientem. Będę wdzięczna za wszelkie porady, również dotyczące rozwoju zawodowego, a nie tylko sposobów lub narzędzi do nauki języka. Pozdrawiam Was serdecznie😁