Joanna Przetakiewicz NIE ZDAŁA z klasy do klasy! "Wiedziałam, że chcę być NIEZALEŻNA"

Joanna Przetakiewicz lubi określać siebie jako kobietę sukcesu. Czuje się w związku z tym zobowiązana, by swoim zdobytym podczas życia u boku Jana Kulczyka doświadczeniem dzielić się z innymi. Milionerka chętnie motywuje więc kobiety i zachęca je do dążenia do realizacji założonych sobie celów i niepoddawania się. Przekonuje, że dzięki odpowiedniemu nastawieniu można przyciągnąć do siebie pieniądze...