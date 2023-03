Joanna Racewicz MIAŻDŻY pomysł wprowadzenia matury z religii: "Czy to już Prima Aprilis?"

Joanna Racewicz nie raz zabierała głos w sprawie istotnych społecznie i politycznie tematów. Dziennikarka Polsat News często wykorzystuje media społecznościowe jako platformę do komentowania bieżących informacji i kontrowersji. Kilka tygodni temu opublikowała dosadny wpis na temat śmierci 15-letniego syna posłanki PO , Magdaleny Filiks. Gwiazda zwróciła się bezpośrednio do dziennikarza i polityków, którzy przyczynili się do tragedii.

Joanna Racewicz ostro o pomyśle matury z religii. Wspomniała traumę z katechezy

Matura z religii? Czy dobrze słyszę? Czy to już Prima Aprilis? Ordo Iuris twierdzi, że to dla tych, co wybiorą studia teologiczne albo filozofię. Serio? Aż takie tłumy? A przecież pustki w seminariach. Test z Ewangelii, jak kiedyś pacierz na ocenę? Tak było lata temu przed Pierwszą Komunią. Mała salka katechetyczna obok chóru. Pamiętam księdza i bolesny świst drewnianej linijki, gdy w nerwach przed całą klasą ktoś pomylił kolejność grzechów głównych. Ech. Co Boskie - Bogu. Co cesarskie - cesarzowi. Dobrze nie mieszać sacrum z profanum - podsumowała Racewicz.