Joanna Racewicz wybrała się na Powązki z synem i pokazała grób męża: "Unikaliśmy cmentarzy o tej porze roku"

Joanna Racewicz pokazała grób męża

Zaczęłam dzwonić do Pawła. Jego telefon był wyłączony, nie odbierał. Był sygnał jak przy trybie samolotowym. Zadzwoniłam do jego kolegi, który odebrał. Dziwna wymiana zdań: "Poczekaj, sprawdzam". Zrozumiałam, że on jest na tym pokładzie. To nie była jego kolej. Miał dwa tygodnie później lecieć do Nowego Jorku z prezydentem, ale zamienił się z kolegą, bo chciał być na urodzinach syna – powiedziała dziennikarka w rozmowie ze "Światem Gwiazd".