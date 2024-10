Jolanta Kwaśniewska gorzko o Kościele katolickim: "To, co się w ostatnich latach dzieje, jest przerażające"

Jolanta Kwaśniewska gorzko o Kościele

Promując swoje najnowsze wydawnictwo, Jolanta Kwaśniewska odwiedziła studio Karola Paciorka. Goszcząc w podcaście "Imponderabilia", pierwsza dama poruszyła m.in. wątek religii. Mówiła o mężu, który choć jest osobą niewierzącą, to ma ogromy szacunek do Kościoła katolickiego.

To wszystko współgra. Teraz to wygląda dosyć zabawnie, bo mąż jest zapraszany na spotkania, w których biorą udział ludzie kościoła, m.in. osoby z "Tygodnika Powszechnego, które zawsze kojarzyły się ludziom z kościołem. W tym wszystkim bierze udział mój mąż, który zawsze deklarował, że jest osobą niewierzącą. Podziwiałam Olka zawsze za to, że gdy wszyscy klękali, on zawsze stał ze spuszczoną głową i okazywał innym szacunek. Teraz mój mąż nawet broni Kościoła i mówi, że w historii Polski odgrywał on zawsze wielką rolę. Miał zawsze szacunek do Jana Pawła II – podkreśliła.