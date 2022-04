Julia Wieniawa nie wytrzymała i poleciała na KOLEJNE wakacje, zabierając ze sobą "tajemniczego blondyna" Nikodema Rozbickiego (ZDJĘCIA)

Proszę 3 godz. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Możecie przestać pieprzyć o zwykłych szarych ludziach. To, że nie radzicie sobie finansowo (i pewno nie tylko) w waszym szarym życiu (pytanie, co tę szarość wam indukuje) nie oznacza, że pudelka nie czytają normalni, ogarnięci ludzie, u których po prostu taki bazyl jak Wieniawa może co najwyżej powodować niesmak i politowanie a nie zazdrość. Weźcie się za siebie może po prostu. A to, że Wieniawa to najczystsza patologiia układu szołbizu nie ma tu nic do rzeczy. Serio.