Julia Wieniawa poucza rodaków ze swojego "girls trip" po Włoszech: "Jakby to było żyć w kraju, gdzie wspiera się swoją drużynę..."

Ola przed chwilą

Nasz kraj wspiera ja finansowo a oni jak swoj narod wspieraja?zero ambicji zero poswiecenia na codzien. To jest praca nad soba kazdego dnia! Dieta sport brak uzywek! A nie lans z panienkami na insta. Lewandowski cos rozumie reszta piwsko ziemniaki i bilety first minut na wakacje. Zreszta Julka oni sami w siebie ni wierza😂😂