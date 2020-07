Julia Wróblewska planuje wyprowadzkę z Polski? "Nie chcę żyć w PAŃSTWIE PEŁNYM NIENAWIŚCI"

Christopher 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Patrzac na komentarze to idzie zrozumiec o co jej chodzi. Swoja droga mnie tez denerwuje ze jest tyle prozniakow ktorzy czekaja az ktos im da pieniadze za siedzenie chociaz jakby chcieli to by mogli pojsc do pracy a osobom na etacie sie srednio placi.