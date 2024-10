Julia Żugaj jest zawiedziona ocenami jurorów. "Liczyłam na CZTERY DZIESIĄTKI. To już był mój maks i lepiej nie mogłam zatańczyć" (WIDEO)

Zobacz także: Żugaj jest zawiedziona ocenami jurorów? "Liczyłam na CZTERY DZIESIĄTKI. To już był mój maks i lepiej nie mogłam zatańczyć"

Julia Żugaj jest zawiedziona oceną jury

Po czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" reporterka Pudelka Simona Stolicka zapytała Wojtka Kucinę, jak ocenia umiejętności swojej tanecznej partnerki Julii Żugaj. Stwierdził, że influencerka jest co najmniej 10/10. Za sambę udało im się zresztą zgarnąć 37 punktów od jurorów, co jak się okazuje, nie zadowoliło influencerkę.

Ja trochę liczyłam już na cztery dziesiątki. To już jest mam wrażenie kolejny raz, kiedy ja daję z siebie 150% i mam wrażenie, że tej samby już lepiej nie mogłam zatańczyć. To był mój maks. To była trudna choreografia - wyznała Julia Żugaj w rozmowie z Pudelkiem.