Internauci ostro o występie Julii Żugaj w Polsacie: "Playback leci, a ona nie rusza ustami"

Póki jutuberzy śpiewają sobie gdzieś dla swojej małej publicznosci to moze to jeszcze ujdzie, ale występ na narodowym jutuberki która ma ZERO słuchu, ZERO głosu?? Płakać sie chce. To jest NIENORMALNE, że jej na to pozwolono, bo pewnie za to zapłaciła cwaniara z parciem na szkło