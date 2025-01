Julia Żugaj wdzięczy się w bikini nad basenem w Tajlandii

ona na tego wojtka najpierw leciała, ale juz jej przeszlo? dziennikarz zapytal go w sylwestra o relacje z julia i jak odpowiadał to taki byl jakby smutny czy coś. po TzG mowila ze chce byc partnerka wojtka proam i wojtek miał juz nie wracac do TzG. a teraz jednak w wywiadzie powiedzial ze jednak wraca. i to pewnie dlatego że ich zwiazek sie skonczyl i julka juz nie bedzie zazdrosna jak wojtek wroci do TzG i bedzie tanczyl z inną