Justin Bieber "poczuł UKŁUCIE i dopadły go przemyślenia" na wieść o zaręczynach Seleny Gomez? "Koniec pewnej epoki"

Tak Justin Bieber zareagował na zaręczyny Seleny Gomez? "Koniec pewnej epoki"

Sprawie przyjrzał się serwis Daily Mail, który dotarł do "świetnie" poinformowanego źródła z otoczenia gwiazdora. Muzyk ponoć ucieszył się na wieści o zaręczynach Seleny, ale jednocześnie miało go dopaść ukłucie na myśl, że to jednak definitywny koniec pewnego etapu w jego życiu.

Justin jest po ślubie i ma dziecko, wszyscy o tym wiemy, ale kiedy usłyszał, że Selena się zaręczyła, to sam przyznał, że poczuł przez chwilę ukłucie. Choć już nigdy nie będą przyjaciółmi, ani tym bardziej parą, to jest to jednak koniec pewnej epoki - wyjaśnia informator.

On i Selena mają wspólną historię i teraz, gdy ona jest zaręczona, a on jest mężem i ojcem, jest to pewnego rodzaju szok dla organizmu, że wszyscy wokół dorastają. Justin ma tylko 30 lat, ale to jednak ważna część jego przeszłości, która właśnie zamknęła ten rozdział tak samo, jak i on. Nie jest to coś, czym by się przejmował, życzy jej po prostu jak najlepiej. Ma też nadzieję, że to powstrzyma fanów od ciągłego przywoływania ich związku i definitywnie zakończy ten temat.