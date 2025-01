Justyna Steczkowska zdradza sekret swojej witalności: trening, sauna i kąpiel w LODOWATEJ wodzie. Pójdziecie w jej ślady?

Sekretem ładnej skóry jest przede wszystkim a) duuuużo wody, picie co najmniej 3 l dziennie, b) brak opalania się na solarium i bez filtrów, ogólnie, nieleżenie plackiem na plaży c) brak wahań wagi przez całe życie (nie tyjemy, nie chudniemy, waga waga sie max 2-3 kg w ciagu całego dorosłego życia), d) zawsze zimne prysznice po ciepłych kąpielach (niekoniecznie lodowate, po prostu zimne, krótkie), e) unikanie chemii nakładanej na skórę - tych wszystkich balsamów, ujędrniaczy, całego tego syfu który skórę rozleniwia i przesusza, jak masz suchą skóre smaruj oliwą z oliwek, olejem rycynowym a nie balsamem do ciała ze sklepu, f) masaże naturalną szczotką raz w tygodniu okrężnymi ruchami - poprawiają ukrwienie, usuwają martwy naskórek, zapobiegają nierównomiernemu gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, g) naturalna predyspozycja genetyczna - dużo kolagenu, który tę skórę "trzyma"', nie powstają rozstępy ani zwisy. Błędem jest smarowanie się kremami z kolagenem bo skóra wtedy ogranicza jego produkcję (skoro dostaje zzewnątrz to po co ma wyczerpywac własne zasoby?). Dobry wyglad to NAPRAWDĘ nie jest sprawa drogich zabiegów - tak zawsze tlumaczą sobie lenie. To jest sprawa genów (nie mamy na nią wielkiego wpływu) oraz drobnych nawyków przez CAŁE życie a nie dopiero jak zauważymy, że ramionka obwisają a brzuch się wylewa. Ja te wszystkie punkty, które wymieniłam stosuję od jakiegoś 17 roku zycia, od czasu gdy zauwazyłam, że kobietą jestem ;) Obecnie mam 45 lat, zero celulitu, zero obwizów, zero rozstępów, skóra ładna, błyszcząca, jędrna. Skóra to nie ozdoba, to organ, taki sam jak wątroba czy żoładek a zazwyczaj traktujemy ją bardzo po macoszemu albo wprost przeciwnie - maltretujemy dziwnymi, niepotrzebnymi zabiegami, które mają jedyie efekt doraźny a nie stały.