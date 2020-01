Justyna Żyła pochwaliła się kolacją i... mandatem: "Ja pierdzielę. Spóźniona... mandacik, punkciki, super!"

Okazało się jednak, że Justyna zamiast ćwiczyć na siłowni, udała się do gabinetu medycyny estetycznej, gdzie w ramach barteru powiększyła usta.

Dzień świra 🙄japierdziele😳spóźniona ...*mandacik ,punkciki super !Juz wiem co kolekcjonować *🤘🥶,Na egzamin Karolci w szkole muzycznej przyjechać godzinę przed 💪🤘Da się da się .To tylko 1/10 z dziś japierdziele. Co za dzień 😳😳😳😳 - czytamy pod uśmiechniętym zdjęciem Justyny.