Kamery uchwyciły reakcję Kevina Costnera na żart Ryana Reynoldsa o Justinie Baldonim. "Jego wyraz twarzy mówił wszystko"

W ostatnich miesiącach wyjątkowo głośno było o aferze z udziałem Blake Lively, Ryana Reynoldsa i Justina Baldoniego, która rozegrała się na planie filmu "It Ends with Us". Na krótko po premierze Lively oskarżyła Baldoniego o molestowanie seksualne. Reżyser nie przyznał się do zarzuconego czynu i odpowiedział pozwem o zniesławienie. Cała sprawa rozgrzewa media do czerwoności.