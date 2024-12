Kamil Szymczak przeszedł operację po wykryciu u siebie GUZA: "Panowie, macajcie się!"

Kamil Szymczak trafił w ręce lekarzy po wykryciu guza

Uczestnik zakończonego już po pierwszej edycji programu "Czas na show. Drag Me Out" tym razem wykazał się odpowiedzialną postawą. Wykorzystał swoje zasięgi, by przekonać swoich fanów, będących przeważnie w zbliżonym do niego przedziale wiekowym, by skupili się na zdrowiu. Posłużył się przy tym własnym przykładem.