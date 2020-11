Kammel przypomina Musiałowi "stare" dzieje: "Spuściłeś szybę i powiedziałeś "SWAG". Wtedy zaczęło wrzeszczeć jakieś 150 dziewczynek"

Trzeba przyznać, że Maciej Musiał nie jest typowym "amantem" młodego pokolenia. Mimo drzemiącego w nim medialnego potencjału aktor stara się trzymać z dala od celebryckich afer, całą energię poświęcając na poszerzaniu emploi o kolejne (mniej lub bardziej) wymagające role. Nie oznacza to jednak, że 25-latek nie lubi obracać się w gronie znanych i lubianych.

Dość umiarkowane zainteresowanie życiem rasowego influencera i przewijająca się w wywiadach tematyka wiary nie powstrzymują go jednak przed zabieraniem głosu w bardziej palących kwestiach . Ostatnio gwiazdor postanowił w charakterystycznym dla siebie stylu skomentować niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Zamiast opublikowania obszernego wpisu na temat aborcji (tak jak zrobiła większość jego znajomych z branży) celebryta wolał opublikować swoje czarno-białe zdjęcie, do którego dołączył wymowny napis: "wybór". Jak można było się spodziewać, na Musiała i tak posypały się gromy.

Maciej Musiał: "Trzy lata swojego życia przegrałem w Counter-Strike'a"

Tymczasem znany z chronienia swojej prywatności aktor zgodził się udzielić wywiadu koledze, z którym współprowadzi program The Voice of Poland, Tomaszowi Kammelowi. Ambitny 25-latek podzielił się przemyśleniami na temat życia i swojej kariery, wyjawiając dziennikarzowi, że jego dwa największe "talenty" to upór i odwaga.