Karolina Pachniewicz z "Big Brothera" wyznała, że TVN kazał udawać jej związek z gejem. "To się przełoży na kontrakty"

Po latach Karolina ujawniła prawdę na temat swojego udziału w "Big Brotherze". Była uczestniczka wyznała, że choć początkowo rzeczywiście była zauroczona Grzegorzem, to Mielec bardzo szybko przyznał się do bycia w związku. Tak naprawdę ich relacja ukazana w programie była całkowicie wyreżyserowana .

Gwiazda "Big Brothera" wyznała, że musiała udawać związek z gejem

Powiedzieli nam tak: "Słuchajcie. (I to oczywiście jest schemat powielany w wielu innych krajach i w innych programach) Bądźcie ze sobą. Udawajcie. To się na pewno przełoży na jakieś kontrakty, okładki itd. Więc my… to zrobiliśmy. Byliśmy młodzi, nie znaliśmy show-biznesu. Słuchaliśmy tych, co nam dobrze radzili - dodała.

W momencie, kiedy on mi powiedział, że on jednak ma kogoś na zewnątrz, to już nie robiłam sobie nadziei, bez przesady. Tylko szkoda, że mi nie powiedział, że on był w związku z mężczyzną, a nie z kobietą. Jak się okazało. Wciąż się bardzo przyjaźnimy do tej pory. A Grzesiek jest w szczęśliwym związku już oficjalnie z mężczyzną - ogłosiła na łamach "Świata Gwiazd".