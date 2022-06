Karolina Pisarek i Roger Salla wydali na ślub MILION ZŁOTYCH?!

Ksiądz 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 14 Odpowiedz

Ramiona do kościoła się przykrywa, piersi się przykrywa i nogi się przykrywa. Kościół to nie burdel. Weź dziubasku przykład z Czartoryskiej to jest kobieta klasa. Mają pieniądze a skromność aż bije od nich.