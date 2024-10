Kasia Sokołowska zadowala fanów, publikując prywatny kadr syna oraz partnera. "Fajne te Twoje chłopaki"

Ale obrzydliwe są niektóre komentarze tutaj... Kobieta urodziła dziecko, wtedy kiedy chciała lub kiedy jej się tak życie ułożyło, że mogła., Sama z mężem na nie zarabia, sami je wychowują, niczego od was nie chcą, nikomu z was krzywdy tym nie robią. Co was ludzie tak okrutnie boli w tym, że ktoś żyje sobie tak jak chce i jest szczęśliwy? Co z waszym życiem jest tak bardzo nie tak, że widok szczęśliwej rodziny budzi w was taką agresję i chęć dowalenia komuś???