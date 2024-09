Kasia Sokołowska chwali się sesją zdjęciową z 2-letnim synem i przyznaje: "Cieszę się, że jestem dojrzałą mamą"

Ono mnie zmienia mnie każdego dnia. Każdego dnia staję od nowa w tym zadaniu, bo mój maluch bardzo się zmienia. Teraz już ma dwa lata. Ten czas płynie nieprawdopodobnie szybko, więc oczywiście staram się pogodzić to wszystko, co się dzieje w domu z moimi zobowiązaniami zawodowymi. Jakoś to wszystko dobrze idzie, ja całe życie byłam zorganizowana, bo tego wymaga mój zawód. Faktycznie jakoś ten świat poukładałam, natomiast dziecko jest tą ważną i największą częścią mojego życia - powiedziała.