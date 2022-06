Katarzyna Dowbor o kulisach programu "Nasz nowy dom". Ujawnia, kto płaci za remont i co z PODATKIEM OD WZBOGACENIA

Choć pomoc Katarzyny Dowbor dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej jest nieoceniona, to mamy jednak do czynienia z telewizyjnym formatem, którzy rządzi się przecież swoimi prawami. Z tego powodu dziennikarka już wiele razy ujawniła kulisy "Nasz nowy dom" i tego, jak wygląda praca jej ekipy od kuchni. Mowa m.in. o kosztach remontu , które z pewnością do najniższych nie należą.

Wielki szacunek dla nich za to. Gdyby nie to, że wiedzą kiedy, jak, gdzie i jakie materiały zamówić, to my byśmy się w tym wszystkim nie połapali. Często jest tak, że nasi szefowie budów pracują razem ze swoimi chłopakami, a czasem po prostu muszą pokrzyczeć, bo ktoś musi trzymać dyscyplinę - twierdzi.