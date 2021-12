"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor zdradza SZOKUJĄCE kulisy programu: "Są miejsca, gdzie wyzywa się od ŚMIERDZIELI I BRUDASÓW"

Program "Nasz nowym dom" i jego prowadząca Katarzyna Dowbor już od lat odmieniają losy potrzebujących rodzin. Osoby, do których wyciągają pomocną dłoń, to przede wszystkim Polacy mieszkający w fatalnych warunkach, którzy nie są w stanie samodzielnie ich poprawić. Wyremontowany w ramach programu dom to dla nich zatem jedyna szansa na nowe życie.

Materiał, który zarejestrują kamery w trakcie remontu ekipy "Nasz nowy dom" , to jedynie wycinek rzeczywistości bohaterów. Głośno mówi o tym także sama Katarzyna Dowbor , która okazjonalnie dzieli się ze światem zakulisowymi smaczkami. Niestety w większości nie są to wesołe historie, lecz ludzkie dramaty, za którymi kryje się wiele bólu.

Dowbor nie ukrywa, że pomysł renowacji domów uczestników w zaledwie 5 dni to oczywiście wspaniała koncepcja, jednak bywa trudna w realizacji. Teraz w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" i "Dziennikiem Zachodnim" Kasia postanowiła wrócić myślami do czasów, gdy jej przygoda z formatem dopiero się rozpoczynała. Jak zapewnia, nie miała świadomości, z jakimi historiami będzie musiała się zmierzyć .

Przez pierwsze trzy lata łapałam się za głowę. Nie zdawałam sobie sprawy, w jakich warunkach mogą żyć ludzie. Teraz już za głowę się nie łapię. Dziś myślę tylko co zrobić, by było lepiej. (...) Nie ma co się rozczulać, trzeba wziąć się do roboty, pogadać z tymi rodzinami - mówi wprost.