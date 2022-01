"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor POKŁÓCIŁA SIĘ z bohaterką show podczas rewizyty: "Pies był ZNOWU UWIĄZANY NA ŁAŃCUCHU"

To zwykłe len... 23 godz. temu zgłoś do moderacji 43 3 Odpowiedz

Moim zdaniem ci którzy trzymają psy na łańcuchu,robią to dla własnej wygody,żeby było mniej sprzątania.Gdy pies biega luzem to trzeba po całym podwórku sprzątać odchody,a tak to tylko to miejsce gdzie stoi.I nie ma tu nic do rzeczy ani wiek,a tymbardziej status materialny,jak tu niektórzy piszą że biedaki tak traktują psy.Takie są fakty niestety.