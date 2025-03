Katarzyna Pakosińska dzieli się romantycznym kadrem z mężem. To gruziński KSIĄŻĘ!

Kilka lat temu Pakosińska podczas wypadu do ukochanej Gruzji źle się poczuła i musiała skorzystać z pomocy lekarza. Specjalista omyłkowo podał jej niewłaściwe leki, które już w hotelu wywołały u niej zapaść. Jeden z gości hotelowych usłyszał odgłosy i postanowił wyważyć drzwi do pokoju, po czym przystąpił do reanimacji. A był to właśnie sam Irakli Basilaszwili.