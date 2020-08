Katarzyna Skrzynecka jednak uzbierała pieniądze na zagraniczne wakacje: "Spontaniczne last minute"

Katarzyna Skrzynecka należała do grona tych artystów, którzy nie zamierzali ukrywać, że pandemia koronawirusa nie uszczupli ich domowego budżetu. W maju aktorka zdradziła, że wraz z mężem robią, co mogą, by nie popaść w długi. 49-latka wyznała wówczas, że między innymi ubiegała się o zamrożenie spłaty kredytu mieszkaniowego oraz składała podania o "postojowe" w ZUS-ie.