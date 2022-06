Katarzyna Sokołowska eksponuje ciążowe krągłości podczas nagrań do "Top Model". Kinga Rusin reaguje: "ROŚNIE" (FOTO)

beti 10 min. temu zgłoś do moderacji 39 1 Odpowiedz

Jak się czyta komentarze, widać, że w Polsce obowiązują podwójne standardy, inne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Jak artykuł jest o 49- letniej Sokołowskiej, która będzie miała dziecko to wielkie oburzenie. Jak 57- letni mężczyzna np. Ibisz będzie ojcem to gratulacje. Jak dojrzała kobieta będzie miała dziecko jest fala krytyki, hejtu. Dlaczego ojcom po 50 -tce nikt nie wypomina wieku ? Dlaczego nikt nie straszy ich , że nie doczekają ślubu swoich dzieci i wnuków? Że w przedszkolu dzieci będą mówiły, że dziadek przyszedł ? Że nie będą mieli siły i energii na małe dzieci ? Że jak ich dzieci będą zdawały maturę oni będą już po 70- tce ? To mężczyźni żyją krócej, to im powinno się stawiać takie pytania.