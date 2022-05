Marcin Tyszka komplementuje ciężarną Katarzynę Sokołowską na planie "Top Model": "Patrzcie, PIĘKNIE WYGLĄDA" (ZDJĘCIA)

Ciężarna 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

A ja mam apel do wszystkich, którzy napotkają na swojej drodze ciężarną kobietę: nie dotykajcie jej brzucha bez pozwolenia i nie komentujcie jej wyglądu (ile przytyłaś? sypią ci się już włosy?, no póki co ładnie wyglądasz itp.), nie rzucajcie złotych porad (kup sobie to, kup sobie tamto) ani bez pytania nie dzielcie się swoim doświadczeniem (bo jak JA byłam w ciąży to blablabla). Nikogo to nie obchodzi.