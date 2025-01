Katarzyna Tusk staje w obronie Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Jestem dumna, że wspierałam WOŚP i zamierzam to robić ZAWSZE"

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele świata show-biznesu prześcigają się w konkursie na najlepszą i najbardziej kreatywną aukcję . Do stawki dołączyła też Katarzyna Tusk, która zwyciężczyni licytacji przekaże premierowe modele ubrań swojej marki.

Katarzyna Tusk staje w obronie WOŚP

Katarzyna Tusk opublikowała w środę instagramową relację, w której podzieliła się swoją refleksją na temat WOŚP. Wyraziła swoje zdziwienie, że ktokolwiek krytykuje akcję charytatywną, w dodatku w tym roku dedykowaną szpitalnym oddziałom dziecięcym. Odniosła się też do śmierci Pawła Adamowicza.

Nie mieści mi się w głowie, że żyjemy na świecie, w którym niektórzy otwarcie i bez zażenowania krzyczą wszem wobec, że nie popierają zbiórki pieniędzy na dziecięce oddziały hematologiczne i onkologiczne i że lepiej przeznaczyć pieniądze na chorą propagandę, która już raz, zresztą właśnie w dniu finału WOŚP, doprowadziła do strasznej tragedii - zaczęła wpis.

Wyraziła też swoją nadzieję w istnienie szansy na porozumienie ponad podziałami politycznymi w imię wspólnego szczytnego celu. I jak większość osób stających w obronie WOŚP podkreśliła, jak wiele do wsparcia dla szpitali przekazano do tej pory szpitalom.

"Nie zgadzamy się ze sobą w wielu sprawach, ale na WOŚP zbieramy razem, bo wszyscy chcemy pomagać" – ileż razy słyszałam te słowa z ust najróżniejszych osób! Takich, które przy innej okazji nawet by sobie ręki nie podały! Jak bardzo cieszyła ta nić porozumienia, która sprawiała, że chociaż przez chwilę wszyscy graliśmy do jednej bramki. A warto było grać. Wie to każda mama (i tata też!), która spędziła ze swoim dzieckiem chociaż jedną noc w szpitalu - kontynuowała.