Katarzyna Warnke porównuje Patryka Vegę do... Barei: "ODNIÓSŁ SUKCES"

Roksana 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

oczywiście, że Vega odniósł komercyjny sukces, tego nikt mu nie odbierze, ludzie mimo, że jego filmy są jakie są, chodzą na nie do kin, problem polega na tym, że to co kiedyś pokazywał Bareja (który mam wrażenie miał do siebie i do tych czasów ogromny dystans, czego Vedze brakuje) to było obśmiewanie ówczesnych czasów w taki sposób, że wielu ludzi postrzega to teraz jako coś kultowego, niezapomnianego czy wręcz legendarnego, a Vega próbuje obśmiewać dzisiejsze czasy w sposób groteskowy i dlatego wychodzi tak jak wychodzi - paździerzowo...