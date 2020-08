Patryk Vega chwali się KOSZMARNYM plakatem nowego filmu z Antkiem Królikowskim: "Grafik płakał, jak projektował"

To jednak nie Antek przyciągnął uwagę rozbawionych internautów. Całe show skradły tym razem dwie gigantyczne kobiety w kusej bieliźnie, które stoją po obu stronach zajmowanego przez Królikowskiego tronu. Nie dość, że sposób, w jaki zostały "oświetlone" w programie graficznym zachwiał perspektywą całego zdjęcia, to jeszcze ich wyciągnięte ku niebu proporcje sprawiają, że biedny Antek wydaje się sięgać im głową co najwyżej do biustu.