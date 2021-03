Kate Middleton i książę William oddają hołd ofiarom COVID-19 w katedrze, w której 10 lat wcześniej odbył się ich ślub (ZDJĘCIA)

KAJ przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

DRAMATYCZNY APEL o pomoc dla schroniska dla pieskow w Chojnicach, pieski umieraja masowo na parwowiroze, wejdzcie na strone Przytuliska w Chojnicach na fb tam jest link do zrzutki, niestety apelowalam tez do pudelka o naglosnienie tematu zbiorki, ZERO odzewu, wszystkie komentarze z linkiem do zbiorki kasuje pudelek, tyle a propos wspolczucia..