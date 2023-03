Kate Middleton mogła nie zostać księżną? Gdyby nie przeszła pewnego TESTU, nie doszłoby do ślubu!

Do zadań Kate Middleton i księcia Williama, poza wypełnianiem typowo książęcych obowiązków, należy też pielęgnowanie wizerunku perfekcyjnej pary, która niegdyś będzie pełnić role króla i królowej Wielkiej Brytanii. Mimo że rodzice Jerzego, Charlotte i Louisa robią wszystko, co w ich mocy, by postrzegano ich jako duet bez skazy, ostatnie doniesienia wskazują na to, że za zamkniętymi drzwiami ich komnat nie dzieje się najlepiej. Według Toma Quinna, autora książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", między parą dochodzi do "okropnych awantur".