Kate Middleton zaczepiona na ulicy. Kamery uchwyciły, jak zareagowała! (WIDEO)

dadada46 lat 5 min. temu

Szacunek należy się Matce Męża za to, że dała mi męża. To oczywiście nie musi być miłość. Piękne jest to jak wszystkie Panienki,które bez wyraźnego powodu, banują teściową, bo tak jest im prościej, same stają się teściowymi i wtedy dopiero jest błoto. Szacunek prowadzi ludzi do spokoju i uważam, że też do bogactwa: duchowego i materialnego. Nagle okazuje się, że zyskuje się szacunek u ludzi dookoła i przez to dzieje się magia. nie często spotykam tak pięknych ludzi, którzy myślą o starszych...rodzicach swojego małżonka. bycie g***ą i tu mówię o skrajnych przypadkach, prowadzi niektóre kobiety do rozpaczy, czasami też do samotności, ponieważ nasze dzieci dorastają i mają swoje pojżenie na świat i oceniają. hitem jest dla mnie sytuacja kiedy starsi przepisują majątki a młodzi wymyślają, że ile to oni nie włożyli kasy w remont a tak na prawdę nigdy nie byłoby ich stać na kupno np domu czy mieszkania. tolerancja to minimum. Pozdrawiam serdecznie