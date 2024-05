Kelly Clarkson kilka miesięcy temu SKŁAMAŁA ws. utraty wagi. Teraz ujawnia, że zażywała lek na cukrzycę

Gość 35 min. temu zgłoś do moderacji 8 15 Odpowiedz

Ozempik przyjmowany pod kontrolą lekarza nie szkodzi .Sama biorę i po schudnięciu 28 kg nie w miesiąc ale w prawie rok dostałam skierowanie na wszystkie badania krwi i okazalo się ze mam idealne wyniki.Poza tym dawkowanie jest od najmniejszej dawki 0, 25 do max 1 ml i to zwiększa się co dwa miesiące .Słyszałam że są " gwiazdy " co zaczynają od dawki 2 ml bo tak im się spieszy jedmak żaden odpowiedzialny lekarz nie zapisze takiej kuracji.Widocznie Panie zdobywają lek na rynku internetowym bez jakiejkolwiek kontroli i dawkują sobie same.Ja czuję się świetnie .Oczywiście a początku nim organizm się przyzwiczaił miałam lekkie mdłości co spowodiwało ze odrzucało mnie od picia kawy co było dla mnie trudne bo jestem kawoszką i nie wyobrazam sobie dnia bez małej czarnej, ale na szczęscie po czasie mdłosci ustąpiły i apetyt na małą czarną wrócił.Ozempik nie powoduje że nie jesz w ogóle , tylko sycisz się pręcej i nie dojadasz między posiłkami co jest zmorą niektórych ,przez co posiłki są mniejsze i nie masz apetytu np.na słodkie .Więc nie dramatyzowałam bym z tym przyjmowaniem ozempiku gdy jest on brany rozsądnie .Ja zdecydowałam się na taką kurację bo pomimo wielu prób i samozaparcia nie chudłam tak jak powinnam , byłam na fajnej diecie dr.Topolskiego przez pół roku i spadło 3 kg....więc cóż ....Jedyny skutek uboczny który boli jak cholercia to cena , bo lek nie jest refundowany to 400 zł miesięcznie ..Ale warto.