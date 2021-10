Khloe Kardashian pozazdrościła Grażynie Szapołowskiej i też PRĘŻY SIĘ W BIKINI. Ładnie?

Nie jest tajemnicą, że Khloe Kardashian na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę. Celebrytka, którą niegdyś nazywano najmniej atrakcyjną z pięciu sióstr Kardashian, poddała się serii zabiegów medycyny estetycznej, dzięki którym zmieniła się wręcz nie do poznania. 37-latka znacznie straciła również na wadze i stała się zapaloną miłośniczką regularnych treningów.

We wtorek Khloe zaprezentowała instagramowym obserwatorom efekty sesji zdjęciowej swojej marki odzieżowej Good American. Celebrytka starannie zadbała o to, by zareklamować bikini "własnego projektu" w odpowiedniej scenerii. Postanowiła więc zapozować, prężąc wyrzeźbione ciało w piasku.