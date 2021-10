Khloe Kardashian w SKĄPYM BIKINI zachwyca fanów brzuchem godnym fitness guru! "CIĘŻKA PRACA popłaca" (ZDJĘCIA)

Pati 30 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Wiecie co, ja jestem w dobrej formie ale na luzie. Jak słyszę ze to taka ciężka praca ćwiczenia i dieta non stop to co to za życie? Skupione na tym aby przez tą chwilę wyglądać tak jak się chce? A jak odpuścisz to znowu będziesz niezadowolona? Ja mam już swoje lata, BMI w normie i umiarkowana aktywność fizyczna, może nie jest idealnie ale wolę wyglądać przeciętnie niż super i się katować bo to za duży wysiłek jak na takie osiągnięcie :-( moim zdaniem nie opłaca się