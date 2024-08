Kim była Susan Wojcicki? Jej dziadek pochodził z Polski. W lutym przeżyła rodzinną tragedię

.... 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ciekawe, jakie życie wiódł Franciszek Wójcicki w Polsce w latach 1955 do śmierci w 1983 r. Polska władza więziła go w latach 1949-1955 Rawicz, Wronki. Nigdy nie udało mu się dotrzeć do żony w USA. Żona opuściła Polskę w 1948 r. z dwoma wtedy kilkunastoletnimi synami.